На Кубани 1 декабря местами пройдет кратковременный дождь

Местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, местами в восточной половине края до -3 °С, днем 5-10 °С, местами до +14 °С. На Черноморском побережье ночью 7-12 °С, днем 11-16 °С, местами до +18 °С.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 °С, днем 9-11 °С.

Сочи +14…+16 °C переменная облачность

Туапсе +14…+16 °C переменная облачность

Геленджик +14…+16 °C переменная облачность

Новороссийск +14…+16 °C переменная облачность

Анапа +13…+15 °C переменная облачность

Крымск +12…+14 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +11…+13 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +6…+8 °C переменная облачность

Ейск +6…+8 °C переменная облачность

Тихорецк +6…+8 °C переменная облачность

Кропоткин +8…+10 °C переменная облачность

Армавир +7…+9 °C переменная облачность

Лабинск +8…+10 °C переменная облачность

Белореченск +11…+13 °C переменная облачность

Горячий Ключ +12…+14 °C переменная облачность

Краснодар +9…+11 °C переменная облачность

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