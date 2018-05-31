На Кубани 1 июня пройдут кратковременные дожди, гроза, град

Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, утром и днем местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С, днем 21-26 °С.
На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, утром и днем местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °С днем 23-28 °С. Температура воды в Азовском море 19-20 °С, в Черном море 15-17 °С, в районе Туапсе-Сочи 19-21 °С.
В Краснодаре без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, с переходом днем на веверо-восточный 5-10 м/с порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, днем 24-26 °С.
Сочи +23…+25 °C слабый дождь
Туапсе +25…+27 °C преимущественно без осадков
Геленджик +25…+27 °C переменная облачность
Новороссийск +25…+27 °C переменная облачность
Анапа +24…+26 °C переменная облачность
Крымск +23…+25 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +24…+26 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +20…+22 °C переменная облачность
Ейск +20…+22 °C переменная облачность
Тихорецк +23…+25 °C переменная облачность
Кропоткин +23…+25 °C переменная облачность
Армавир +23…+25 °C переменная облачность
Лабинск +22…+24 °C кратковременный дождь
Белореченск +22…+24 °C возможен дождь
Горячий Ключ +22…+24 °C переменная облачность
Краснодар +24…+26 °C переменная облачность
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