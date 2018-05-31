На Кубани 1 июня пройдут кратковременные дожди, гроза, град

Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, утром и днем местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С, днем 21-26 °С.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, утром и днем местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °С днем 23-28 °С. Температура воды в Азовском море 19-20 °С, в Черном море 15-17 °С, в районе Туапсе-Сочи 19-21 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, с переходом днем на веверо-восточный 5-10 м/с порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, днем 24-26 °С.

Сочи +23…+25 °C слабый дождь

Туапсе +25…+27 °C преимущественно без осадков

Геленджик +25…+27 °C переменная облачность

Новороссийск +25…+27 °C переменная облачность

Анапа +24…+26 °C переменная облачность

Крымск +23…+25 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +24…+26 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +20…+22 °C переменная облачность

Ейск +20…+22 °C переменная облачность

Тихорецк +23…+25 °C переменная облачность

Кропоткин +23…+25 °C переменная облачность

Армавир +23…+25 °C переменная облачность

Лабинск +22…+24 °C кратковременный дождь

Белореченск +22…+24 °C возможен дождь

Горячий Ключ +22…+24 °C переменная облачность

Краснодар +24…+26 °C переменная облачность

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