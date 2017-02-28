На Кубани 1 марта потеплеет до +18 °C

В Краснодарском крае 1 марта без осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 11 м/с.

Температура воздуха ночью +4…-1 °С, при прояснении до -3 °С, днем 10-15 °С, местами до 18 °С, по северу Азовского побережья 7-12 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С тепла, днем 12-17 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 °С тепла, днем 15-17 °С.

Сочи +17…+19 °C переменная облачность

Туапсе +16…+18 °C переменная облачность

Геленджик +15…+17 °C переменная облачность

Новороссийск +13…+15 °C переменная облачность

Анапа +13…+15 °C переменная облачность

Крымск +16…+18 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +14…+16 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +11…+13 °C переменная облачность

Ейск +8…+10 °C переменная облачность

Тихорецк +12…+14 °C переменная облачность

Кропоткин +13…+15 °C переменная облачность

Армавир +13…+15 °C переменная облачность

Лабинск +12…+14 °C переменная облачность

Белореченск +15…+17 °C переменная облачность

Горячий Ключ +16…+18 °C переменная облачность

Краснодар +15…+17 °C переменная облачность

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