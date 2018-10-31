На Кубани 1 ноября будет облачно, температура достигнет 21 °C

Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 12-17 м/с, днем 6-11 м/с, порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9 °С, днем 13-18 °С, местами до 20 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днем 15-20 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, ночью 4-9 м/с, порывы до 12 м/с, днем 6-11 м/с, порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С, днем 15-17 °С.

Сочи +17…+19 °C переменная облачность

Туапсе +19…+21 °C переменная облачность

Геленджик +16…+18 °C переменная облачность

Новороссийск +15…+17 °C переменная облачность

Анапа +15…+17 °C переменная облачность

Крымск +15…+17 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +15…+17 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +13…+15 °C переменная облачность

Ейск +13…+15 °C переменная облачность

Тихорецк +15…+17 °C переменная облачность

Кропоткин +14…+16 °C переменная облачность

Армавир +14…+16 °C переменная облачность

Лабинск +15…+17 °C переменная облачность

Белореченск +16…+18 °C переменная облачность

Горячий Ключ +16…+18 °C переменная облачность

Краснодар +15…+17 °C переменная облачность

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