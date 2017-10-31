На Кубани 1 ноября пройдет дождь, ожидается снег

В северных и центральных районах местами кратковременные осадки, в южной половине временами осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах — снега, в предгорных и горных районах местами сильные осадки.

Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днем 5-10 °С. На Черноморском побережье временами дождь, в предгорных районах местами сильные осадки, гроза. Ветер юго-западный 12-14 м/с, местами порывы 12-17 м/с, вечером 31 октября отдельные порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, днем 7-12 °С.

В Краснодаре кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 °С, днем 8-10 °С.

Сочи +9…+11 °C дождь

Туапсе +9…+11 °C дождь

Геленджик +10…+12 °C дождь

Новороссийск +11…+13 °C дождь

Анапа +8…+10 °C дождь

Крымск +7…+9 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +7…+9 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +5…+7 °C кратковременный дождь

Ейск +5…+7 °C кратковременный дождь

Тихорецк +6…+8 °C кратковременный дождь

Кропоткин +7…+9 °C кратковременный дождь

Армавир +6…+8 °C кратковременный дождь

Лабинск +6…+8 °C дождь

Белореченск +6…+8 °C дождь

Горячий Ключ +7…+9 °C кратковременный дождь

Краснодар +8…+10 °C кратковременный дождь

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