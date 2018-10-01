На Кубани 1 октября стартует осенний призыв

Повестки из военкомата получат более 6 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья.

Многие из них хотят попасть в элитные войска, такие как спортивная рота, президентский полк и научная рота. Но это не так просто. В этих подразделениях самый высокий конкурс на службу — 20 человек на место. Всего же в почетный президентский полк из края смогут попасть 15 человек.

В целом же около 80% призывников останутся служить на территории Кубани. Закончится призывная комиссия перед Новым годом.

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