На Кубани 1 сентября пройдут дожди

Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь с градом. Ветер восточных направлений 5-10 м/с местами порывы 12-17 м/с, в отдельных пунктах шквалы до 20 м/с.
Температура воздуха ночью 17-22 °С, местами в юго-восточных предгорьях 13-18 °С; днем 29-34 °С, на Черноморском побережье 26-31 °С. Температура морской воды в Черном море 26-28 °С, в Азовском море 22-23 °С.
В Краснодаре вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 32-34 °С.
Сочи +29…+31 °C кратковременный дождь
Туапсе +29…+31 °C кратковременный дождь
Геленджик +29…+31 °C кратковременный дождь
Новороссийск +28…+30 °C кратковременный дождь
Анапа +28…+30 °C кратковременный дождь
Крымск +32…+34 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +32…+34 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +30…+32 °C без осадков
Ейск +29…+31 °C без осадков
Тихорецк +31…+33 °C без осадков
Кропоткин +31…+33 °C кратковременный дождь
Армавир +32…+34 °C кратковременный дождь
Лабинск +32…+34 °C кратковременный дождь
Белореченск +32…+34 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +32…+34 °C кратковременный дождь
Краснодар +32…+34 °C кратковременный дождь
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