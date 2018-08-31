На Кубани 1 сентября пройдут дожди

Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь с градом. Ветер восточных направлений 5-10 м/с местами порывы 12-17 м/с, в отдельных пунктах шквалы до 20 м/с.

Температура воздуха ночью 17-22 °С, местами в юго-восточных предгорьях 13-18 °С; днем 29-34 °С, на Черноморском побережье 26-31 °С. Температура морской воды в Черном море 26-28 °С, в Азовском море 22-23 °С.

В Краснодаре вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 32-34 °С.

Сочи +29…+31 °C кратковременный дождь

Туапсе +29…+31 °C кратковременный дождь

Геленджик +29…+31 °C кратковременный дождь

Новороссийск +28…+30 °C кратковременный дождь

Анапа +28…+30 °C кратковременный дождь

Крымск +32…+34 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +32…+34 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +30…+32 °C без осадков

Ейск +29…+31 °C без осадков

Тихорецк +31…+33 °C без осадков

Кропоткин +31…+33 °C кратковременный дождь

Армавир +32…+34 °C кратковременный дождь

Лабинск +32…+34 °C кратковременный дождь

Белореченск +32…+34 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +32…+34 °C кратковременный дождь

Краснодар +32…+34 °C кратковременный дождь

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