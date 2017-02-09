На Кубани 10 февраля сохранится слабый гололед

В Краснодарском крае 10 февраля без осадков, местами на дорогах края гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13°, местами по северной половине края до -18…-20°; днем 0…-5°, местами по северной половине края до -8°.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с, в Новороссийске северо-восточный, 20-25 м/с, порывы 24-29 м/с, днем в районе Туапсе 12-14 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°, в Туапсинском районе -1…-6°; днем -4…+1°, по югу до +4°.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10°, днем 0…-2°.

Сочи +7…+9 °C без осадков

Туапсе +2…+4 °C без осадков

Геленджик -1…+1 °C без осадков

Новороссийск -2…0 °C без осадков

Анапа -2…0 °C без осадков

Крымск —1…-3 °C без осадков

Славянск-на-Кубани -2…-4 °C без осадков

Приморско-Ахтарск -3…-5 °C без осадков

Ейск -3…-5 °C без осадков

Тихорецк -4…-6 °C без осадков

Кропоткин -4…-6 °C без осадков

Армавир -1…-3 °C без осадков

Лабинск -1…-3 °C без осадков

Белореченск -2…0 °C без осадков

Горячий Ключ -1…+1 °C без осадков

Краснодар -2…0 °C без осадков

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