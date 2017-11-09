На Кубани 10 ноября местами возможны слабые осадки

По краю местами туман, морось. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8 °С, при прояснении до -2 °С, днем 9-14 °С, местами до 17 °С.

На Черноморском побережье местами слабые осадки. Ветер северо-восточный с переходом на южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 14-19 °С.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 °С, днем 13-15 °С.

Сочи +15…+17 °C слабый дождь

Туапсе +17…+19 °C слабый дождь

Геленджик +15…+17 °C слабый дождь

Новороссийск +13…+15 °C слабый дождь

Анапа +12…+14 °C слабый дождь

Крымск +11…+13 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +10…+12 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +9…+11 °C без осадков

Ейск +9…+11 °C без осадков

Тихорецк +10…+12 °C без осадков

Кропоткин +11…+13 °C без осадков

Армавир +14…+16 °C без осадков

Лабинск +13…+15 °C без осадков

Белореченск +12…+14 °C без осадков

Горячий Ключ +13…+15 °C без осадков

Краснодар +13…+15 °C без осадков

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