На Кубани 10 ноября местами возможны слабые осадки

По краю местами туман, морось. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 3-8 °С, при прояснении до -2 °С, днем 9-14 °С, местами до 17 °С.
На Черноморском побережье местами слабые осадки. Ветер северо-восточный с переходом на южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 14-19 °С.
В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 °С, днем 13-15 °С.
Сочи +15…+17 °C слабый дождь
Туапсе +17…+19 °C слабый дождь
Геленджик +15…+17 °C слабый дождь
Новороссийск +13…+15 °C слабый дождь
Анапа +12…+14 °C слабый дождь
Крымск +11…+13 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +10…+12 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +9…+11 °C без осадков
Ейск +9…+11 °C без осадков
Тихорецк +10…+12 °C без осадков
Кропоткин +11…+13 °C без осадков
Армавир +14…+16 °C без осадков
Лабинск +13…+15 °C без осадков
Белореченск +12…+14 °C без осадков
Горячий Ключ +13…+15 °C без осадков
Краснодар +13…+15 °C без осадков
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