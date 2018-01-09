На Кубани 10 января ожидается мокрый снег

Ночью местами налипание снега. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-6 °С, в юго-восточных предгорьях местами до -8…-10 °С, днем 0…+5 °С. На Черноморском побережье ночью местами слабые осадки. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, по югу вечером 9 января, ночью и утром 10 января местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, днем +2…+7 °С.

В Краснодаре без осадков. В низинах и у водоемов туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 °С, днем +1…+3 °С.

Сочи +6…+8 °C переменная облачность

Туапсе +5…+7 °C переменная облачность

Геленджик +5…+7 °C переменная облачность

Новороссийск +3…+5 °C переменная облачность

Анапа +2…+4 °C переменная облачность

Крымск +3…+5 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +2…+4 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +1…+3 °C переменная облачность

Ейск +1…+3 °C переменная облачность

Тихорецк +1…+3 °C переменная облачность

Кропоткин +1…+3 °C переменная облачность

Армавир 0…+2 °C переменная облачность

Лабинск 0…+2 °C переменная облачность

Белореченск +2…+4 °C переменная облачность

Горячий Ключ +3…+5 °C переменная облачность

Краснодар +1…+3 °C переменная облачность

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