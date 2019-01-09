В отдельных пунктах туман, местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью -2…-7 °С, при прояснении по юго-восточный предгорьям до -8…-10 °С, днем +1…+6 °С.

На Черноморском побережье ночью и утром местами осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных пунктах слабый гололед, в горах налипание мокрого снега. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1 °С, днем +6…+11 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 °С, днем +3…+5 °С.

Сочи +8…+10 °C переменная облачность

Туапсе +7…+9 °C переменная облачность

Геленджик +8…+10 °C переменная облачность

Новороссийск +9…+11 °C переменная облачность

Анапа +7…+9 °C переменная облачность

Крымск +3…+5 °C возможен дождь

Славянск-на-Кубани +3…+5 °C возможен дождь

Приморско-Ахтарск +2…+4 °C слабый дождь

Ейск +1…+3 °C слабый дождь

Тихорецк +1…+3 °C переменная облачность

Кропоткин +2…+4 °C переменная облачность

Армавир +2…+4 °C переменная облачность

Лабинск +2…+4 °C переменная облачность

Белореченск +3…+5 °C переменная облачность

Горячий Ключ +4…+6 °C переменная облачность

Краснодар +3…+5 °C переменная облачность

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