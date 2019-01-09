На Кубани 10 января ожидаются дождь и снег, ночью похолодает до -7 °С» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); На Кубани 10 января ожидаются дождь и снег, ночью похолодает до -7 °С

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В отдельных пунктах туман, местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью -2…-7 °С, при прояснении по юго-восточный предгорьям до -8…-10 °С, днем +1…+6 °С.

На Черноморском побережье ночью и утром местами осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных пунктах слабый гололед, в горах налипание мокрого снега. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1 °С, днем +6…+11 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 °С, днем +3…+5 °С.

Сочи +8…+10 °C переменная облачность

Туапсе +7…+9 °C переменная облачность

Геленджик +8…+10 °C переменная облачность

Новороссийск +9…+11 °C переменная облачность

Анапа +7…+9 °C переменная облачность

Крымск +3…+5 °C возможен дождь

Славянск-на-Кубани +3…+5 °C возможен дождь

Приморско-Ахтарск +2…+4 °C слабый дождь

Ейск +1…+3 °C слабый дождь

Тихорецк +1…+3 °C переменная облачность

Кропоткин +2…+4 °C переменная облачность

Армавир +2…+4 °C переменная облачность

Лабинск +2…+4 °C переменная облачность

Белореченск +3…+5 °C переменная облачность

Горячий Ключ +4…+6 °C переменная облачность

Краснодар +3…+5 °C переменная облачность

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