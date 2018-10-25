На Кубани 100 полицейских окажут помощь пострадавшим от стихии

Правоохранители вместе со спасателями и добровольцами продолжают работать в местах затоплений, помогая пострадавшим.

Из-за сильных осадков и угрозы затопления в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС. Обильные дожди затруднили транспортное движение, затопили придомовые территории.

Сотрудники полиции проводят поисково-спасательные работы по установлению местонахождения пропавшей жительницы Туапсе.

Чтобы не допустить мародерства и обеспечить сохранность имущества жителей, правоохранители проводят подворовой обход подтопленных домов и объектов.

В усиленном режиме полицейские несут службу по обеспечению дорожной безопасности. Организуют регулирование дорожного движения в районах подтоплений и обеспечивают безопасность граждан вблизи поврежденных участков дорог.

В Апшеронском районе полицейские перекрыли автодороги Кубанская — Саратовская перед мостом через реку Пшиш. Из-за обрушения дороги перед мостом по федеральной трассе А147 ограничен проезд автомобилей со стороны Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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