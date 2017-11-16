На Кубани 11 фермеров получат гранты на развитие семейных животноводческих ферм

Победителями конкурса стали КФХ из десяти муниципалитетов.

Краевая комиссия подвела итоги конкурса на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2017 году. Из 15 фермерских хозяйств, представивших бизнес-проекты, победителями стали 11, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого минсельхоза.

По данным ведомтсва, два КФХ занимаются разведением КРС мясного направления, девять — молочного.

Список победителей можно посмотреть здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2017 году на программу развития семейных животноводческих ферм выделили 155,5 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

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