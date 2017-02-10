На Кубани 11 февраля возможен небольшой снег

В Краснодарском крае 11 февраля по юго-восточным районам местами небольшой снег.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, на Азовском побережье порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12°, местами по северной и восточной половине края -13…-18°; днем -3…-8°, по югу до 0°.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 12-17 м/с, порывы 15-20 м/с; в Новороссийске ночью и утром северо-восточный, 15-20 м/с, порывы 22-24 м/с, днем северо-восточный, 12-17 м/с, порывы 18-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, по северу до -10°; днем +1…-4°, по югу до +3°.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10…-12°, днем 0…-2°.

Сочи +7…+9 °C небольшие осадки

Туапсе +2…+4 °C переменная облачность

Геленджик -1…+1 °C переменная облачность

Новороссийск -2…0 °C переменная облачность

Анапа -2…0 °C переменная облачность

Крымск —1…-3 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани -2…-4 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск -3…-5 °C переменная облачность

Ейск -3…-5 °C переменная облачность

Тихорецк -4…-6 °C переменная облачность

Кропоткин -4…-6 °C переменная облачность

Армавир -1…-3 °C небольшие осадки

Лабинск -1…-3 °C небольшие осадки

Белореченск -2…0 °C переменная облачность

Горячий Ключ -1…+1 °C переменная облачность

Краснодар -2…0 °C переменная облачность

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