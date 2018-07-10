На Кубани 11 июля температура поднимется до 40 °C

Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер восточных направлений 4-9 м/с местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 20-25 °С, в юго-восточных предгорьях местами 16-19 °С, днем 32-37 °С, в отдельных пунктах до 39-40 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, восточный с переходом днем на юго-западный, южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 22-27 °С, днем 31-36 °С. Температура воды в Черном море: на участке Анапа-Новороссийск 19-20 °С, в Геленджике 23 °С, на участке Туапсе-Сочи 26-28 °С. В Азовском море 26-28 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 °С, днем 37-39 °С.

Сочи +30…+32 °C переменная облачность

Туапсе +32…+34 °C переменная облачность

Геленджик +34…+36 °C переменная облачность

Новороссийск +34…+36 °C переменная облачность

Анапа +34…+36 °C переменная облачность

Крымск +35…+37 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +35…+37 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +33…+35 °C кратковременный дождь

Ейск +32…+34 °C кратковременный дождь

Тихорецк +36…+38 °C кратковременный дождь

Кропоткин +37…+39 °C кратковременный дождь

Армавир +37…+39 °C кратковременный дождь

Лабинск +36…+38 °C кратковременный дождь

Белореченск +36…+38 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +36…+38 °C переменная облачность

Краснодар +37…+39 °C переменная облачность

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