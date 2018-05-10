На Кубани 11 мая ожидается кратковременный дождь, температура до 22 °C

Местами гроза, вечером в отдельных пунктах, преимущественно в предгорных районах края, сильный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью 8-13 °C, днем 14-19 °C, по югу местами до 22 °C.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, в Туапсинском районе во второй половине дня сильный дождь. Ветер северо-восточный 12-14 м/с местами порывы до 17 м/с, днем до 20 м/с. Температура ночью 7-12 °C, днем 11-16 °C; по югу побережья ночью 10-15 °C, днем 17-22 °C.

В Краснодаре кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура ночью 10-12 °C, днем 17-19 °C.

Сочи +18…+20 °C кратковременный дождь

Туапсе +20…+22 °C кратковременный дождь

Геленджик +18…+20 °C кратковременный дождь

Новороссийск +12…+14 °C кратковременный дождь

Анапа +14…+16 °C кратковременный дождь

Крымск +17…+19 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +17…+19 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +16…+18 °C кратковременный дождь

Ейск +15…+17 °C без осадков

Тихорецк +16…+18 °C кратковременный дождь

Кропоткин +17…+19 °C кратковременный дождь

Армавир +15…+17 °C кратковременный дождь

Лабинск +15…+17 °C кратковременный дождь

Белореченск +16…+18 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +18…+20 °C кратковременный дождь

Краснодар +17…+19 °C кратковременный дождь

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