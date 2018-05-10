На Кубани 11 мая ожидается кратковременный дождь, температура до 22 °C

Местами гроза, вечером в отдельных пунктах, преимущественно в предгорных районах края, сильный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью 8-13 °C, днем 14-19 °C, по югу местами до 22 °C.
На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, в Туапсинском районе во второй половине дня сильный дождь. Ветер северо-восточный 12-14 м/с местами порывы до 17 м/с, днем до 20 м/с. Температура ночью 7-12 °C, днем 11-16 °C; по югу побережья ночью 10-15 °C, днем 17-22 °C.
В Краснодаре кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура ночью 10-12 °C, днем 17-19 °C.
Сочи +18…+20 °C кратковременный дождь
Туапсе +20…+22 °C кратковременный дождь
Геленджик +18…+20 °C кратковременный дождь
Новороссийск +12…+14 °C кратковременный дождь
Анапа +14…+16 °C кратковременный дождь
Крымск +17…+19 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +17…+19 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +16…+18 °C кратковременный дождь
Ейск +15…+17 °C без осадков
Тихорецк +16…+18 °C кратковременный дождь
Кропоткин +17…+19 °C кратковременный дождь
Армавир +15…+17 °C кратковременный дождь
Лабинск +15…+17 °C кратковременный дождь
Белореченск +16…+18 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +18…+20 °C кратковременный дождь
Краснодар +17…+19 °C кратковременный дождь
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