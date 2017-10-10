На Кубани 11 октября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8 °С, местами по востоку до 1-3 °С. Днем 14-19 °С, местами до 21 °С.

На Черноморском побережье без осадков, в районе Сочи местами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днем 16-21 °С.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 °С, днем 19-21 °С.

Сочи +19…+21 °C возможен дождь

Туапсе +19…+21 °C переменная облачность

Геленджик +19…+21 °C переменная облачность

Новороссийск +18…+20 °C переменная облачность

Анапа +17…+19 °C переменная облачность

Крымск +18…+20 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +18…+20 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +17…+19 °C переменная облачность

Ейск +15…+17 °C переменная облачность

Тихорецк +17…+19 °C переменная облачность

Кропоткин +18…+20 °C переменная облачность

Армавир +18…+20 °C переменная облачность

Лабинск +18…+20 °C переменная облачность

Белореченск +18…+20 °C переменная облачность

Горячий Ключ +19…+21 °C переменная облачность

Краснодар +19…+21 °C переменная облачность

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