На Кубани 11 октября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью 3-8 °С, местами по востоку до 1-3 °С. Днем 14-19 °С, местами до 21 °С.
На Черноморском побережье без осадков, в районе Сочи местами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днем 16-21 °С.
В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 °С, днем 19-21 °С.
Сочи +19…+21 °C возможен дождь
Туапсе +19…+21 °C переменная облачность
Геленджик +19…+21 °C переменная облачность
Новороссийск +18…+20 °C переменная облачность
Анапа +17…+19 °C переменная облачность
Крымск +18…+20 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +18…+20 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +17…+19 °C переменная облачность
Ейск +15…+17 °C переменная облачность
Тихорецк +17…+19 °C переменная облачность
Кропоткин +18…+20 °C переменная облачность
Армавир +18…+20 °C переменная облачность
Лабинск +18…+20 °C переменная облачность
Белореченск +18…+20 °C переменная облачность
Горячий Ключ +19…+21 °C переменная облачность
Краснодар +19…+21 °C переменная облачность
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