На Кубани 12 апреля осадков не прогнозируют

В Краснодарском крае 12 апреля без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем порывы до 11-14 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6 °С тепла, местами заморозки до -1…-3 °С. Днем 11-16 °С тепла, местами до +20 °С.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью 6-11 °С тепла, днем 12-17 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 °С тепла, днем 17-19 °С.

Сочи +17…+19 °C переменная облачность

Туапсе +13…+15 °C переменная облачность

Геленджик +13…+15 °C переменная облачность

Новороссийск +13…+15 °C переменная облачность

Анапа +14…+16 °C переменная облачность

Крымск 16…+18 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +18 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +13…+15 °C переменная облачность

Ейск +13…+15 °C переменная облачность

Тихорецк +16…+18 °C переменная облачность

Кропоткин +15…+17 °C переменная облачность

Армавир +15…+17 °C переменная облачность

Лабинск +16…+18 °C переменная облачность

Белореченск +16…+18 °C переменная облачность

Горячий Ключ +18…+20 °C переменная облачность

Краснодар +17…+19 °C переменная облачность

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