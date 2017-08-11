На Кубани 12 августа ожидается температура до 36 °С

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Ночью 18-23 °С, местами в предгорьях 14-19 °С, днем 31-36 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска 12-17 м/с ночью и утром порывы 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 21-26 °С, днем 30-35 °С. Температура морской воды в Черном море 24-27 °С, в Азовском море 24-26 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, в дневные и вечерние часы порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 °С, днем 33-35 °С.

Сочи +31…+33 °C переменная облачность

Туапсе +32…+34 °C переменная облачность

Геленджик +33…+35 °C переменная облачность

Новороссийск +32…+34 °C переменная облачность

Анапа +32…+34 °C переменная облачность

Крымск +32…+34 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +32…+34 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +33…+35 °C переменная облачность

Ейск +31…+33 °C переменная облачность

Тихорецк +33…+35 °C переменная облачность

Кропоткин +33…+35 °C переменная облачность

Армавир +33…+35 °C переменная облачность

Лабинск +32…+34 °C переменная облачность

Белореченск +33…+35 °C переменная облачность

Горячий Ключ +34…+36 °C переменная облачность

Краснодар +33…+35 °C переменная облачность

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