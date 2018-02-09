На Кубани 12 февраля начнут праздновать Масленицу

На Руси в течение всей «блинной недели» проводили различные обряды.

В первый день, как и положено, Масленицу встречали. Люди катались на санках с горок и устраивали застолья со сладостями. Во вторник проходили смотрины невест, чтобы сразу после Великого поста можно было сыграть свадьбу. На третий день, по традиции, теща должна приглашать зятя и других гостей на блины. В пятницу она сама приходит в дом детей с ответным визитом. С четверга работать запрещалось, начинались катания на лошадях, кулачные бои и другие соревнования.

Считается, что «широкий четверг» воплощает главную цель Масленицы — выплеск накопившейся за зиму негативной энергии и разрешение конфликтов между людьми. В субботу все родственники собирались вместе и провожали Масленицу. В последний день праздника люди просили друг у друга прощения.

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