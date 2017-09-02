На Кубани 12-летний мальчик избил до смерти 13-летнего знакомого

Инцидент произошел 31 августа в поселке Голубая Нива в Славянском районе.

Между школьниками произошел конфликт, во время которого 12-летний мальчик металлической трубой несколько раз ударил 13-летнего знакомого по голове. От полученных травм пострадавший скончался, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в момент драки присутствовали еще два мальчика, но они на подростка не нападали.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю информацию о гибели подростка подтвердили, однако до выяснения всех обстоятельств подробности происшествия пока что не оглашаются.

«По факту проводится доследственная проверка», — сказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Вернуться на ленту

Источник