На Кубани 12 мая будет ясно, температура достигнет 22 °C

Местами кратковременный дождь, гроза, в вечерние часы в отдельных пунктах сильный дождь, град, в горах выше 1,5 тыс. м дождь с мокрым снегом.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °C, на Азовском побережье 6-11 °C, в горах до -2 °C, днем 16-21 °C.

На Черноморском побережье по югу местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 °C, днем 16-21 °C.

В Краснодаре без осадков. В ночные и утренние часы в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 °C, днем 18-20 °C.

Сочи +18…+20 °C ясно

Туапсе +20…+22 °C ясно

Геленджик +19…+21 °C ясно

Новороссийск +18…+20 °C ясно

Анапа +17…+19 °C ясно

Крымск +17…+19 °C ясно

Славянск-на-Кубани +18…+20 °C ясно

Приморско-Ахтарск +16…+18 °C ясно

Ейск +16…+18 °C ясно

Тихорецк +17…+19 °C ясно

Кропоткин +17…+19 °C ясно

Армавир +17…+19 °C ясно

Лабинск +17…+19 °C ясно

Белореченск +17…+19 °C ясно

Горячий Ключ +18…+20 °C ясно

Краснодар +18…+20 °C ясно

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