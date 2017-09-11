На Кубани 12 сентября ожидается до +33 °C

В крае без осадков. Температура воздуха ночью 14-19 °С, на Азовском побережье до 21 °С.

В юго-восточных предгорьях местами 10-15 °С, днем 28-33 °С. Ветер восточных направлений 4-9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем 31-33 °С.

Сочи +28…+30 °C ясно

Туапсе +31…+33 °C ясно

Геленджик +28…+30 °C ясно

Новороссийск +29…+31 °C ясно

Анапа +28…+30 °C ясно

Крымск +29…+31 °C ясно

Славянск-на-Кубани +30…+32 °C ясно

Приморско-Ахтарск +29…+31 °C ясно

Ейск +27…+29 °C ясно

Тихорецк +31…+33 °C ясно

Кропоткин +31…+33 °C ясно

Армавир +30…+32 °C ясно

Лабинск +31…+33 °C ясно

Белореченск +29…+31 °C ясно

Горячий Ключ +31…+33 °C ясно

Краснодар +31…+33 °C ясно

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