На Кубани 12 сентября ожидается до +33 °C

В крае без осадков. Температура воздуха ночью 14-19 °С, на Азовском побережье до 21 °С.
В юго-восточных предгорьях местами 10-15 °С, днем 28-33 °С. Ветер восточных направлений 4-9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.
На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С.
В Краснодаре без осадков. Ветер восточных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем 31-33 °С.
Сочи +28…+30 °C ясно
Туапсе +31…+33 °C ясно
Геленджик +28…+30 °C ясно
Новороссийск +29…+31 °C ясно
Анапа +28…+30 °C ясно
Крымск +29…+31 °C ясно
Славянск-на-Кубани +30…+32 °C ясно
Приморско-Ахтарск +29…+31 °C ясно
Ейск +27…+29 °C ясно
Тихорецк +31…+33 °C ясно
Кропоткин +31…+33 °C ясно
Армавир +30…+32 °C ясно
Лабинск +31…+33 °C ясно
Белореченск +29…+31 °C ясно
Горячий Ключ +31…+33 °C ясно
Краснодар +31…+33 °C ясно
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