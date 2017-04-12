На Кубани 13 апреля потеплеет до +24 °С

В Краснодарском крае 13 апреля без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, днем местами до 11 м/с.
Температура воздуха ночью 2-7 °С, местами по юго-восточным предгорьям заморозки -1…-3 °С. Днем 17-22 °С, местами до +24 °С.
На Черноморском побережье вечером по югу местами слабый дождь. Ветер северо-восточный, южный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, в Новороссийске до 17 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, днем 16-21 °С.
В Краснодаре без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 °С, днем 21-23 °С.
Сочи +19…+21 °C слабый дождь
Туапсе +18…+20 °C слабый дождь
Геленджик +19…+21 °C без осадков
Новороссийск +19…+21 °C без осадков
Анапа +14…+16 °C без осадков
Крымск +19…+21 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +19…+21 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +18…+20 °C без осадков
Ейск +15…+17 °C без осадков
Тихорецк +19…+21 °C без осадков
Кропоткин +20…+22 °C без осадков
Армавир +20…+22 °C без осадков
Лабинск +20…+22 °C без осадков
Белореченск +20…+22 °C без осадков
Горячий Ключ +21…+23 °C без осадков
Краснодар +21…+23 °C без осадков