На Кубани 13 апреля потеплеет до +24 °С

В Краснодарском крае 13 апреля без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, днем местами до 11 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7 °С, местами по юго-восточным предгорьям заморозки -1…-3 °С. Днем 17-22 °С, местами до +24 °С.

На Черноморском побережье вечером по югу местами слабый дождь. Ветер северо-восточный, южный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, в Новороссийске до 17 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, днем 16-21 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 °С, днем 21-23 °С.

Сочи +19…+21 °C слабый дождь

Туапсе +18…+20 °C слабый дождь

Геленджик +19…+21 °C без осадков

Новороссийск +19…+21 °C без осадков

Анапа +14…+16 °C без осадков

Крымск +19…+21 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +19…+21 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +18…+20 °C без осадков

Ейск +15…+17 °C без осадков

Тихорецк +19…+21 °C без осадков

Кропоткин +20…+22 °C без осадков

Армавир +20…+22 °C без осадков

Лабинск +20…+22 °C без осадков

Белореченск +20…+22 °C без осадков

Горячий Ключ +21…+23 °C без осадков

Краснодар +21…+23 °C без осадков

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