На Кубани 13 декабря прогнозируют снег и метель

Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с, утром и днем 17-22 м/с, в отдельных пунктах до 25 м/с. Температура ночью -4…-9 °С, днем -1…-6 °С.

На Черноморском побережье местами осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В Туапсинском районе местами сильные осадки, гололед, в горах налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, 12-17 м/с, местами порывы 20-25 м/с, в Новороссийске порывы до 29-34 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °С, днем -3…+2 °С, в Туапсинском районе ночью -3…+2 °С, днем 0…+5 °С.

Временами слабый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура ночью -4…-6 °С, днем -3…-5 °С.

Сочи +7…+9 °C небольшие осадки

Туапсе +3…+5 °C небольшие осадки

Геленджик -2…0 °C преимущественно без осадков

Новороссийск -2…0 °C преимущественно без осадков

Анапа -1…-3 °C преимущественно без осадков

Крымск -2…-4 °C преимущественно без осадков

Славянск-на-Кубани -1…-3 °C преимущественно без осадков

Приморско-Ахтарск -1…-3 °C преимущественно без осадков

Ейск -2…-4 °C преимущественно без осадков

Тихорецк -3…-5 °C преимущественно без осадков

Кропоткин -3…-5 °C снег

Армавир -5…-7 °C снег

Лабинск -5…-7 °C снег

Белореченск -5…-7 °C снег

Горячий Ключ -4…-6 °C снег

Краснодар -3…-5 °C снег

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