На Кубани 13 июля прогнозируют кратковременный дождь и грозу

Вечером в отдельных пунктах по югу края сильный дождь, град.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, вечером при грозах в отдельных пунктах до 20 м/с. Температура ночью 19-24 °С, днем 32-37 °С.
На Черноморском побережье без осадков, в районе Сочи местами кратковременный дождь, гроза. Ветерзападный, северо-западный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью 21-26 °С, днем 28-33 °С.
В Краснодаре без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22 °С, днем 34-36 °С.
Сочи +28…+30 °C возможен дождь
Туапсе +32…+34 °C переменная облачность
Геленджик +30…+32 °C переменная облачность
Новороссийск +29…+31 °C переменная облачность
Анапа +28…+30 °C переменная облачность
Крымск +34…+36 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +34…+36 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +32…+34 °C кратковременный дождь
Ейск +32…+34 °C кратковременный дождь
Тихорецк +35…+37 °C возможен дождь
Кропоткин +35…+37°C возможен дождь
Армавир +35…+37 °C возможен дождь
Лабинск +33…+35 °C возможен дождь
Белореченск +34…+36 °C возможен дождь
Горячий Ключ +34…+36 °C возможен дождь
Краснодар +34…+36 °C возможен дождь
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