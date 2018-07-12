На Кубани 13 июля прогнозируют кратковременный дождь и грозу

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Вечером в отдельных пунктах по югу края сильный дождь, град.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, вечером при грозах в отдельных пунктах до 20 м/с. Температура ночью 19-24 °С, днем 32-37 °С.

На Черноморском побережье без осадков, в районе Сочи местами кратковременный дождь, гроза. Ветерзападный, северо-западный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью 21-26 °С, днем 28-33 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22 °С, днем 34-36 °С.

Сочи +28…+30 °C возможен дождь

Туапсе +32…+34 °C переменная облачность

Геленджик +30…+32 °C переменная облачность

Новороссийск +29…+31 °C переменная облачность

Анапа +28…+30 °C переменная облачность

Крымск +34…+36 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +34…+36 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +32…+34 °C кратковременный дождь

Ейск +32…+34 °C кратковременный дождь

Тихорецк +35…+37 °C возможен дождь

Кропоткин +35…+37°C возможен дождь

Армавир +35…+37 °C возможен дождь

Лабинск +33…+35 °C возможен дождь

Белореченск +34…+36 °C возможен дождь

Горячий Ключ +34…+36 °C возможен дождь

Краснодар +34…+36 °C возможен дождь

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