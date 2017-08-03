На Кубани 13-летнего мальчика ударило током мощностью в 27 тыс. ватт

С ожогами 70% тела подростка 3 августа доставили в Краевую клиническую больницу №1 Краснодара.

Трагедия произошла на перегоне Себедахово — Протока в Славянском районе. По предварительным данным, подросток поднялся на ферму неохраняемого железнодорожного моста, проходящего через оросительный канал, и попал в электромагнитное поле. Несовершеннолетнего ударило током 27 тыс. Вт. Ребенок упал на рельсы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия.

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