На Кубани 13 марта осадки не ожидаются

Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые отложения.

Ветер восточный, юго-восточный, 4-9 м/с, днем порывы до 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-5 °С, в юго-восточных предгорьях -3…-8 °С; днем +7-12 °С, местами в южной половине до +15 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточных направлений 6-11 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3-8 °С, днем +10-15 °С, в районе Туапсе — Сочи до +16-18 °С.

В Краснодаре юез осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный, 4-9 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +11-13 °С.

Сочи +16…+18 °C переменная облачность

Туапсе +15…+17 °C переменная облачность

Геленджик +11…+13 °C переменная облачность

Новороссийск +11…+13 °C переменная облачность

Анапа +11…+13 °C переменная облачность

Крымск +11…+13 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +11…+13 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +7…+9 °C переменная облачность

Ейск +6…+8 °C переменная облачность

Тихорецк +7…+9 °C переменная облачность

Кропоткин +8…+10 °C переменная облачность

Армавир +7…+9 °C переменная облачность

Лабинск +10…+12 °C переменная облачность

Белореченск +11…+13 °C переменная облачность

Горячий Ключ +13…+15 °C переменная облачность

Краснодар +11…+13 °C переменная облачность

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник