На Кубани 13 октября местами возможны дожди

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем местами до 15 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10 °С, в юго-восточных предгорьях 0…+5 °С, днем 16-21 °С.

На Черноморском побережье утром местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 °С, днем 16-21 °С.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 °С, днем 19-21 °С.

Сочи +19…+21 °C преимущественно без осадков

Туапсе +19…+21 °C преимущественно без осадков

Геленджик +18…+20 °C преимущественно без осадков

Новороссийск +17…+19 °C возможен дождь

Анапа +17…+19 °C возможен дождь

Крымск +18…+20 °C возможен дождь

Славянск-на-Кубани +18…+20 °C возможен дождь

Приморско-Ахтарск +17…+19 °C возможен дождь

Ейск +17…+19 °C возможен дождь

Тихорецк +17…+19 °C преимущественно без осадков

Кропоткин +16…+18 °C преимущественно без осадков

Армавир +17…+19 °C преимущественно без осадков

Лабинск +17…+19 °C преимущественно без осадков

Белореченск +17…+19 °C преимущественно без осадков

Горячий Ключ +19…+21 °C преимущественно без осадков

Краснодар +19…+21 °C преимущественно без осадков

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