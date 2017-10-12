На Кубани 13 октября местами возможны дожди

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем местами до 15 м/с.
Температура воздуха ночью 5-10 °С, в юго-восточных предгорьях 0…+5 °С, днем 16-21 °С.
На Черноморском побережье утром местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 °С, днем 16-21 °С.
В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 °С, днем 19-21 °С.
Сочи +19…+21 °C преимущественно без осадков
Туапсе +19…+21 °C преимущественно без осадков
Геленджик +18…+20 °C преимущественно без осадков
Новороссийск +17…+19 °C возможен дождь
Анапа +17…+19 °C возможен дождь
Крымск +18…+20 °C возможен дождь
Славянск-на-Кубани +18…+20 °C возможен дождь
Приморско-Ахтарск +17…+19 °C возможен дождь
Ейск +17…+19 °C возможен дождь
Тихорецк +17…+19 °C преимущественно без осадков
Кропоткин +16…+18 °C преимущественно без осадков
Армавир +17…+19 °C преимущественно без осадков
Лабинск +17…+19 °C преимущественно без осадков
Белореченск +17…+19 °C преимущественно без осадков
Горячий Ключ +19…+21 °C преимущественно без осадков
Краснодар +19…+21 °C преимущественно без осадков
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