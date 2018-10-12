На Кубани 13 октября осадков не ожидается

Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, в предгорьях и по востоку края местами 2-7 °С; днем 16-21 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с, в Новороссийске порывы 24-29 м/с, в районе Сочи ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С; днем 18-23 °С, по югу до 24-26 °С. Температура морской воды в Азовском море 15-16 °С, в Черном 18-22 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 °С, днем 19-21 °С.

Сочи +24…+26 °C без осадков

Туапсе +22…+24 °C без осадков

Геленджик +20…+22 °C без осадков

Новороссийск +20…+22 °C без осадков

Анапа +19…+21 °C без осадков

Крымск +19…+21 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +18…+20 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +17…+19 °C без осадков

Ейск +16…+18 °C без осадков

Тихорецк +17…+19 °C без осадков

Кропоткин +18…+20 °C без осадков

Армавир +19…+21 °C без осадков

Лабинск +19…+21 °C без осадков

Белореченск +19…+21 °C без осадков

Горячий Ключ +20…+22 °C без осадков

Краснодар +19…+21 °C без осадков

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