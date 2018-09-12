На Кубани 13 сентября будет облачно, днем температура достигнет 31 °С

Вечером местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, порывы 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18 °С, в предгорьях местами 8-13 °С, днем 23-28 °С, местами до 31 °С. На Черноморском побережье вечером по югу кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, днем 13 сентября по северу 21 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °С, на участке от Анапы до Геленджика 20-25 °С, днем 27-32 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, днем 28-30 °С.

Сочи +29…+31 °C переменная облачность

Туапсе +28…+30 °C переменная облачность

Геленджик +28…+30 °C переменная облачность

Новороссийск +29…+31 °C переменная облачность

Анапа +29…+31 °C переменная облачность

Крымск +28…+30 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +28…+30 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +26…+28 °C переменная облачность

Ейск +24…+26 °C переменная облачность

Тихорецк +28…+30 °C переменная облачность

Кропоткин +28…+30 °C переменная облачность

Армавир +27…+29 °C переменная облачность

Лабинск +26…+28 °C переменная облачность

Белореченск +28…+30 °C переменная облачность

Горячий Ключ +29…+31 °C переменная облачность

Краснодар +28…+30 °C переменная облачность

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