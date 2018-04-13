На Кубани 14 апреля ожидаются дождь, гроза, в горах мокрый снег

Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, местами по восточной половине края 0…+5 °С, в юго-восточных предгорьях и северных районах в ночные и утренние часы заморозки в воздухе -1…-3 °С, днем 11-16 °С, местами до +18 °С.

На Черноморском побережье в районе Сочи местами ночью слабый дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с; на участке Анапа-Геленджик северо-восточный, северный 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, на севере побережья 3-8 °С, днем 15-20 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем временами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 °С, днем 15-17 °С.

Сочи +17…+19 °C без осадков

Туапсе +18…+20 °C без осадков

Геленджик +19…+21 °C без осадков

Новороссийск +14…+16 °C без осадков

Анапа +14…+16 °C без осадков

Крымск +16…+18 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +15…+17 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +12…+14 °C без осадков

Ейск +12…+14 °C без осадков

Тихорецк +14…+16 °C без осадков

Кропоткин +14…+16 °C без осадков

Армавир +14…+16 °C без осадков

Лабинск +15…+17 °C возможен дождь

Белореченск +15…+17 °C возможен дождь

Горячий Ключ +16…+18 °C без осадков

Краснодар +15…+17 °C без осадков

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