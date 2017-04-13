На Кубани 14 апреля прогнозируют кратковременные осадки

В Краснодарском крае 14 апреля местами кратковременный дождь, возможна гроза, в предгорных и горных районах местами сильный дождь.
Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 15-20 °С.
На Черноморском побережье временами дождь, гроза, по югу в отдельных пунктах сильный, местами туман. Ветер северный, северо-восточный с переходом на юго-западный, западный 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С тепла, днем 12-17 °С.
В Краснодаре кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 18-20 °С.
Сочи +14…+16 °C временами дождь
Туапсе +14…+16 °C временами дождь
Геленджик +14…+16 °C временами дождь
Новороссийск +14…+16 °C временами дождь
Анапа +14…+16 °C временами дождь
Крымск +17…+19 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +17…+19 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +16…+18 °C кратковременный дождь
Ейск +15…+17 °C кратковременный дождь
Тихорецк +17…+19 °C кратковременный дождь
Кропоткин +16…+18 °C кратковременный дождь
Армавир +16…+18 °C кратковременный дождь
Лабинск +15…+17 °C кратковременный дождь
Белореченск +15…+17 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +18…+20 °C кратковременный дождь
Краснодар +18…+20 °С кратковременный дождь