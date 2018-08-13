На Кубани 14 августа не прогнозируют осадки

Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура ночью 14-19 °С, на Азовском побережье до 21 °С, в предгорьях 10-15 °С; днем 28-33 °С, в юго-восточных предгорьях 24-29 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура ночью 14-16 °С, днем 30-32 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с; в районе Новороссийска 9-14 м/с, утром и днем порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22 °С, днем 28-33 °С.

Температура воды в Азовском море 21-23°, в Черном 23-24°, Туапсе-Сочи 26-27°.

Сочи +28…+30 °C без осадков

Туапсе +30…+32 °C без осадков

Геленджик +30…+32 °C без осадков

Новороссийск +28…+30 °C без осадков

Анапа +28…+30 °C без осадков

Крымск +31…+33 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +31…+33 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +30…+32 °C без осадков

Ейск +28…+30 °C без осадков

Тихорецк +30…+32 °C без осадков

Кропоткин +31…+33 °C без осадков

Армавир +31…+33 °C без осадков

Лабинск +31…+33 °C без осадков

Белореченск +30…+32 °C без осадков

Горячий Ключ +31…+33 °C без осадков

Краснодар +30…+32 °C без осадков

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