На Кубани 14 февраля местами ожидается мокрый снег

В Краснодарском крае 14 февраля местами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега.
Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 °С, днем -3…+2 °С.
На Черноморском побережье днем снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный 9-14 м/с порывы 12-17 м/с, днем западный, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °С, в горах Туапсинского района -4…-9 °С, днем 0…+5 °С.
В Краснодаре вечером временами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8 °С, днем 0…+2 °С.
Сочи +3…+5 °C временами дождь
Туапсе +3…+5 °C слабый снег с дождем
Геленджик +3…+5 °C слабый снег с дождем
Новороссийск +2…+4 °C слабый снег с дождем
Анапа 0…+2 °C слабый снег с дождем
Крымск -1…+1 °C слабый снег
Славянск-на-Кубани -1…+1 °C слабый снег
Приморско-Ахтарск -1…-3 °C слабый снег
Ейск -1…-3 °C слабый снег
Тихорецк -1…-3 °C слабый снег
Кропоткин -2…0 °C слабый снег
Армавир -1…+1°C слабый снег
Лабинск -1…+1 °C слабый снег
Белореченск -1…+1 °C слабый снег
Горячий Ключ 0…+2 °C слабый снег с дождем
Краснодар 0…+2 °C слабый снег с дождем