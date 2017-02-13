На Кубани 14 февраля местами ожидается мокрый снег

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b13de4bd11b6adf89063aabd183f02f3 На Кубани 14 февраля местами ожидается мокрый снег

В Краснодарском крае 14 февраля местами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега.

Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 °С, днем -3…+2 °С.

На Черноморском побережье днем снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный 9-14 м/с порывы 12-17 м/с, днем западный, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °С, в горах Туапсинского района -4…-9 °С, днем 0…+5 °С.

В Краснодаре вечером временами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8 °С, днем 0…+2 °С.

Сочи +3…+5 °C временами дождь

Туапсе +3…+5 °C слабый снег с дождем

Геленджик +3…+5 °C слабый снег с дождем

Новороссийск +2…+4 °C слабый снег с дождем

Анапа 0…+2 °C слабый снег с дождем

Крымск -1…+1 °C слабый снег

Славянск-на-Кубани -1…+1 °C слабый снег

Приморско-Ахтарск -1…-3 °C слабый снег

Ейск -1…-3 °C слабый снег

Тихорецк -1…-3 °C слабый снег

Кропоткин -2…0 °C слабый снег

Армавир -1…+1°C слабый снег

Лабинск -1…+1 °C слабый снег

Белореченск -1…+1 °C слабый снег

Горячий Ключ 0…+2 °C слабый снег с дождем

Краснодар 0…+2 °C слабый снег с дождем

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