На Кубани 14 июля прогнозируют кратковременный дождь и грозу

Вечером в отдельных пунктах по южной половине края сильный дождь, град, днем местами по краю сильный дождь, град.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, при грозе местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 32-37 °С.

На Черноморском побережье днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, северо-западный. 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-25 °С, днем 27-32 °С, по югу до 34 °С.

В Краснодаре вечером кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 °С, днем 34-36 °С.

Сочи +28…+30 °C кратковременный дождь, гроза, гроза

Туапсе +32…+34 °C переменная облачность

Геленджик +30…+32 °C переменная облачность

Новороссийск +29…+31 °C переменная облачность

Анапа +28…+30 °C переменная облачность

Крымск +34…+36 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +34…+36 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +32…+34 °C кратковременный дождь, гроза

Ейск +32…+34 °C кратковременный дождь, гроза

Тихорецк +35…+37 °C кратковременный дождь, гроза, гроза

Кропоткин +35…+37°C кратковременный дождь, гроза, гроза

Армавир +35…+37 °C кратковременный дождь, гроза, гроза

Лабинск +33…+35 °C кратковременный дождь, гроза, гроза

Белореченск +34…+36 °C кратковременный дождь, гроза, гроза

Горячий Ключ +34…+36 °C кратковременный дождь, гроза, гроза

Краснодар +34…+36 °C кратковременный дождь, гроза, гроза

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