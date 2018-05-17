На Кубани 14-летний подросток принес в школу пневматический пистолет и выстрелил

Это произошло в Усть-Лабинском районе в средней школе № 16 в поселке Вимовец.

По предварительным данным, подросток пронес в школу пневматический пистолет. Проверяя, работает оружие или нет, на уроке математики он выстрелил под парту.

Пострадавших в результате ЧП нет.

«Ребенок принес из дома сломанный пневматический пистолет, чтобы показать одноклассникам, похвастаться», — рассказала директор школы Наталья Олейникова.

Подростка поставили на внутришкольный учет. Он посещает занятия и ходит к школьному психологу, сообщает телеканал «360».

«Материал по данному факту зарегистрирован в установленном порядке. В полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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