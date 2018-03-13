На Кубани 14 марта возможен дождь

Местами осадки, преимущественно в виде дождя, днем в отдельных пунктах сильный дождь, возможна гроза.
Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с местами порывы 13-18 м/с.
Температура воздуха ночью -2…+3 °С, в восточной половине до -4 °С; днем +5-10 °С, местами до +15-17 °С.
На Черноморском побережье местами дождь, по югу побережья с грозой. Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с, днем до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +6-11 °С, днем +11-16 °С.
В Краснодаре ночью небольшой дождь, утром и днем временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 °С, днем +12-14 °С.
Сочи +16…+18 °C временами дождь
Туапсе +15…+17 °C временами дождь
Геленджик +11…+13 °C временами дождь
Новороссийск +11…+13 °C временами дождь
Анапа +11…+13 °C временами дождь
Крымск +11…+13 °C временами дождь
Славянск-на-Кубани +11…+13 °C временами дождь
Приморско-Ахтарск +7…+9 °C временами дождь
Ейск +6…+8 °C временами дождь
Тихорецк +7…+9 °C временами дождь
Кропоткин +8…+10 °C временами дождь
Армавир +7…+9 °C временами дождь
Лабинск +10…+12 °C временами дождь
Белореченск +11…+13 °C временами дождь
Горячий Ключ +13…+15 °C временами дождь
Краснодар +11…+13 °C временами дождь
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