На Кубани 14 сентября ожидаются грозовые дожди, град и туман

Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, местами по юго-восточным предгорьям 8-13 °С, днем 23-28 °С, местами до 31 °С.

На Черноморском побережье днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных населенных пунктах во второй половине дня сильный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, восточный 12-14 м/с, местами 12-17 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °С, днем 21-26 °С, по югу до 30 °С.

В Краснодаре во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 °С, днем 26-28 °С.

Сочи +27…+29 °C кратковременный дождь, гроза

Туапсе +28…+30 °C кратковременный дождь, гроза

Геленджик +27…+29 °C кратковременный дождь, гроза

Новороссийск +23…+25 °C кратковременный дождь, гроза

Анапа +25…+27 °С кратковременный дождь, гроза

Крымск +25…+27 °C кратковременный дождь, гроза

Славянск-на-Кубани +25…+27 °C кратковременный дождь, гроза

Приморско-Ахтарск +25…+27 °C кратковременный дождь, гроза

Ейск +25…+27 °C кратковременный дождь, гроза

Тихорецк +28…+30 °C кратковременный дождь, гроза

Кропоткин +28…+30 °C кратковременный дождь, гроза

Армавир +29…+31 °C кратковременный дождь, гроза

Лабинск +28…+30 °C кратковременный дождь, гроза

Белореченск +25…+27 °C кратковременный дождь, гроза

Горячий Ключ +26…+28 °C кратковременный дождь, гроза

Краснодар +26…+28 °C кратковременный дождь, гроза

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