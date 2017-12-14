На Кубани 15 декабря местами возможен дождь

В отдельных пунктах туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7 °С, при прояснении до -3 °С, в юго-восточных предгорьях до -5 °С, днем 7-12 °С, местами до +16 °С. На Черноморском побережье днем на участке Анапа-Геленджик местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 10-15 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 °С, днем 12-14 °С.

Сочи +14…+16 °C переменная облачность

Туапсе +13…+15 °C переменная облачность

Геленджик +13…+15 °C переменная облачность

Новороссийск +13…+15 °C переменная облачность

Анапа +13…+15 °C переменная облачность

Крымск +12…+14 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +12…+14 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +8…+10 °C возможен дождь

Ейск +7…+9 °C возможен дождь

Тихорецк +9…+11 °C возможен дождь

Кропоткин +9…+11 °C возможен дождь

Армавир +8…+10 °C переменная облачность

Лабинск +12…+14 °C переменная облачность

Белореченск +13…+15 °C переменная облачность

Горячий Ключ +13…+15 °C переменная облачность

Краснодар +12…+14 °C переменная облачность

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