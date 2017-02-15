На Кубани 15 февраля прогнозируют снег

В Краснодарском крае 15 февраля местами снег. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью 6…-11 °С, местами по северной и восточной половине края -13…-18 °С, днем -1…-6 °С.

На Черноморском побережье местами осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °С, днем -1…+4 °С. На дорогах Краснодарского края снежный накат, гололедица.

В Краснодаре временами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8 °С, днем -2…-4 °С.

Сочи +5…+7 °C слабый снег

Туапсе +2…+4 °C слабый снег

Геленджик +1…+3 °C слабый снег

Новороссийск -2…0 °C слабый снег

Анапа -2…0 °C слабый снег

Крымск -2…-4 °C слабый снег

Славянск-на-Кубани -2…-4 °C слабый снег

Приморско-Ахтарск -3…-5 °C слабый снег

Ейск -3…-5 °C слабый снег

Тихорецк -4…-6 °C слабый снег

Кропоткин -4…-6 °C слабый снег

Армавир -2…-4 °C слабый снег

Лабинск -2…-4 °C слабый снег

Белореченск -1…-3 °C слабый снег

Горячий Ключ -1…-3 °C слабый снег

Краснодар -2…-4 °C слабый снег

Источник