На Кубани 15 июля ожидаются дождь, гроза и град

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20 °С, на Азовском побережье до +23 °С, в юго-восточных предгорьях 12-17 °С, днем 25-30 °С. На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозе порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 25-30 °С.

Температура морской воды в Черном море 23-25 °С, в Азовском море 24-27 °С.

В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 °С, днем 28-30 °С.

Сочи +27…+29 °C кратковременный дождь

Туапсе +27…+29 °C кратковременный дождь

Геленджик +26…+28 °C кратковременный дождь

Новороссийск +25…+27 °C кратковременный дождь

Анапа +25…+27 °C кратковременный дождь

Крымск +28…+30 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +27…+29 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +27…+29 °C кратковременный дождь

Ейск +27…+29 °C кратковременный дождь

Тихорецк +28…+30 °C кратковременный дождь

Кропоткин +28…+30 °C кратковременный дождь

Армавир +28…+30 °C кратковременный дождь

Лабинск +27…+29 °C кратковременный дождь

Белореченск +28…+30 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +28…+30 °C кратковременный дождь

Краснодар +28…+30 °C кратковременный дождь

Вернуться на ленту

Источник