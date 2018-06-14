На Кубани 15 июня местами пройдут дожди

Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня и вечером местами в предгорных и горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °С, по юго-восточным предгорьям 11-16 °С, днем 29-34 °С, местами до +36 °С.

На Черноморском побережье вечером 15 июня местами по югу кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на восточный, южный 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °С, днем 28-33 °С. Температура морской воды в Черном и Азовском морях 22-24 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 °С, днем 33-35 °С.

Сочи +29…+31 °C кратковременный дождь

Туапсе +30…+32 °C кратковременный дождь

Геленджик +30…+32 °C без осадков

Новороссийск +29…+31 °C без осадков

Анапа +29…+31 °C без осадков

Крымск +33…+35 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +34…+36 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +32…+34 °C без осадков

Ейск +30…+32 °C без осадков

Тихорецк +33…+35 °C без осадков

Кропоткин +33…+35 °C без осадков

Армавир +32…+34 °C без осадков

Лабинск +30…+32 °C кратковременный дождь

Белореченск +32…+34 °C без осадков

Горячий Ключ +34…+36 °C без осадков

Краснодар +33…+35 °C без осадков

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