На Кубани 15 марта ожидаются осадки

В Краснодарском крае 15 марта местами кратковременный дождь, возможна гроза, в южной половине местами сильный дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточных направлений 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С тепла, днем +8-13 °С.
На Черноморском побережье местами дождь. Ветер восточных направлений 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 9-14 °С тепла.
В Краснодаре вечером кратковременный дождь. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 °С тепла, днем +10-12 °С.
Сочи +8…+10 °C кратковременный дождь
Туапсе +12…+14 °C кратковременный дождь
Геленджик +10…+12 °C кратковременный дождь
Новороссийск +10…+12 °C кратковременный дождь
Анапа +10…+12 °C кратковременный дождь
Крымск +10…+12 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +10…+12 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +7…+9 °C кратковременный дождь
Ейск +7…+9 °C кратковременный дождь
Тихорецк +8…+10 °C кратковременный дождь
Кропоткин +8…+10 °C кратковременный дождь
Армавир +8…+10 °C кратковременный дождь
Лабинск +8…+10 °C кратковременный дождь
Белореченск +9…+11 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +10…+12 °C кратковременный дождь
Краснодар +10…+12 °C кратковременный дождь