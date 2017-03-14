На Кубани 15 марта ожидаются осадки

В Краснодарском крае 15 марта местами кратковременный дождь, возможна гроза, в южной половине местами сильный дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман.

Ветер восточных направлений 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С тепла, днем +8-13 °С.

На Черноморском побережье местами дождь. Ветер восточных направлений 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 9-14 °С тепла.

В Краснодаре вечером кратковременный дождь. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 °С тепла, днем +10-12 °С.

Сочи +8…+10 °C кратковременный дождь

Туапсе +12…+14 °C кратковременный дождь

Геленджик +10…+12 °C кратковременный дождь

Новороссийск +10…+12 °C кратковременный дождь

Анапа +10…+12 °C кратковременный дождь

Крымск +10…+12 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +10…+12 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +7…+9 °C кратковременный дождь

Ейск +7…+9 °C кратковременный дождь

Тихорецк +8…+10 °C кратковременный дождь

Кропоткин +8…+10 °C кратковременный дождь

Армавир +8…+10 °C кратковременный дождь

Лабинск +8…+10 °C кратковременный дождь

Белореченск +9…+11 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +10…+12 °C кратковременный дождь

Краснодар +10…+12 °C кратковременный дождь

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