На Кубани 15 новобранцев отправят служить в Президентский полк

Они прошли отбор на конкурсной основе и прошли углубленное медицинское обследование.

Военный комиссариат Краснодарского края завершил отбор призывников, которых в ходе призывной кампании «Осень-2018» направят для прохождения военной службы по призыву в Президентский полк.

Юноши успешно преодолели профессиональное и психологическое тестирование. Особое внимание при отборе уделяли физическим данным призывников — каждый кандидат имеет пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 см. Обладатели татуировок, сережек и пирсинга к отбору не допускались.

Торжественная отправка призывников для прохождения военной службы в Президентском полку в Кремле ожидается во второй декаде ноября, сообщает телеканал «Звезда».

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