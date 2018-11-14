На Кубани 15 ноября прогнозируют дождь и температуру до 8 °С

Также ожидается мокрый снег, по предгорьям в отдельных пунктах сильные осадки. Местами туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днем +1…+6 °С, местами по югу до +8 °С.

На Черноморском побережье по югу местами дождь, в отдельных пунктах сильный, в горах с мокрым снегом, местами туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, порывы 12-15 м/с, в Новороссийске утром и днем 13-18 м/с, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, днем 5-10 °С, по югу до 14 °С.

В Краснодаре временами слабый дождь. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью около 0 °С, днем 4-6 °С тепла.

Сочи +10…+12 °C временами дождь

Туапсе +11…+13 °C временами дождь

Геленджик +10…+12 °C временами дождь

Новороссийск +7…+9 °C без осадков

Анапа +9…+11 °C временами дождь

Крымск +6…+8 °C временами дождь

Славянск-на-Кубани +6…+8 °C временами дождь

Приморско-Ахтарск +4…+6 °C временами дождь

Ейск +3…+5 °C временами дождь

Тихорецк +2…+4 °C временами дождь

Кропоткин +4…+6 °C временами дождь

Армавир +6…+8 °C временами дождь

Лабинск +5…+7 °C временами дождь

Белореченск +6…+8 °C временами дождь

Горячий Ключ +5…+7 °C временами дождь

Краснодар +4…+6 °C временами дождь

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