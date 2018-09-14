На Кубани 15 сентября пройдут дожди, температура достигнет 28 °C

Местами гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 12-17 м/с, шквалистое усиление до 20-25 м/с.

Температура ночью 14-19 °С, днем 22-27 °С. На Черноморском побережье ночью 18-23 °С, днем 23-28 °С.

В Краснодаре кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Ветер юго-западный 4-9 м/с, временами порывы 12-17 м/с. Температура ночью 16-18 °С, днем 23-25 °С.

Сочи +24…+26 °C временами дождь

Туапсе +25…+27 °C временами дождь

Геленджик +25…+27 °C временами дождь

Новороссийск +26…+28 °C временами дождь

Анапа +24…+26 °C временами дождь

Крымск +23…+25 °C временами дождь

Славянск-на-Кубани +23…+25 °C временами дождь

Приморско-Ахтарск +21…+23 °C временами дождь

Ейск +20…+22 °C временами дождь

Тихорецк +23…+25 °C временами дождь

Кропоткин +24…+26 °C временами дождь

Армавир +25…+27 °C временами дождь

Лабинск +24…+26 °C временами дождь

Белореченск +24…+26 °C временами дождь

Горячий Ключ +23…+25 °C временами дождь

Краснодар +25…+27 °C временами дождь

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