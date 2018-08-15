На Кубани 16 июля будет ясно, температура достигнет 36 °C

15 августа в 18:00
Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью 14-19 °C, местами на Азовском побережье 18-23 °C, по юго-восточным предгорьям 10-15 °C, днем 28-33 °C, местами до 36 °C. На Черноморском побережье ночью 18-23 °С, в предгорьях Туапсе 12-17 °C, днем 29-34 °C.
В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 °C, днем 33-35 °C.
Сочи +30…+32 °C без осадков
Туапсе +31…+33 °C без осадков
Геленджик +31…+33 °C без осадков
Новороссийск +31…+33 °C без осадков
Анапа +31…+33 °C без осадков
Крымск +32…+34 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +31…+33 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +30…+32 °C без осадков
Ейск +30…+32 °C без осадков
Тихорецк +32…+34 °C без осадков
Кропоткин +32…+34 °C без осадков
Армавир +32…+34 °C без осадков
Лабинск +33…+35 °C без осадков
Белореченск +32…+34 °C без осадков
Горячий Ключ +33…+35 °C без осадков
Краснодар +33…+35 °C без осадков
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