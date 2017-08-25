На Кубани 16-летнего подростка ударило током на вагоне поезда

Несчастный случай произошел 25 августа в 14:15 на железнодорожной станции Псекупс.

По предварительным данным, 16-летний житель станицы Нововеличковской поднялся на вагон-цистерну грузового поезда, попал в электромагнитное поле, где его ударило током мощностью 27 тыс. Вт. С ожогами третьей степени тяжести пострадавшего доставили в Краевую клиническую больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

По данным ведомства, подросток забрался на цистерну для того, чтобы осмотреть окрестности.

Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия.

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