На Кубани 16 марта будет облачно, температура достигнет 14 °C

В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 3-8 °C тепла, при прояснении до 0 °C, днем 5-10 °C, местами до 13 °C. На Черноморском побережье температура воздуха ночью 4-9 °C, днем 8-13 °C.
В Краснодаре вечером кратковременный дождь. В низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 °C тепла, днем 9-11 °C.
Сочи +12…+14 °C слабый дождь
Туапсе +11…+13 °C переменная облачность
Геленджик +9…+11 °C переменная облачность
Новороссийск +8…+10 °C переменная облачность
Анапа +8…+10 °C переменная облачность
Крымск +10…+12 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +8…+10 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +5…+7 °C переменная облачность
Ейск +4…+6 °C переменная облачность
Тихорецк +7…+9 °C переменная облачность
Кропоткин +7…+9 °C переменная облачность
Армавир +8…+10 °C переменная облачность
Лабинск +7…+9 °C переменная облачность
Белореченск +8…+10 °C переменная облачность
Горячий Ключ +10…+12 °C переменная облачность
Краснодар +9…+11 °C переменная облачность
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