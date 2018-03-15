На Кубани 16 марта будет облачно, температура достигнет 14 °C

В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8 °C тепла, при прояснении до 0 °C, днем 5-10 °C, местами до 13 °C. На Черноморском побережье температура воздуха ночью 4-9 °C, днем 8-13 °C.

В Краснодаре вечером кратковременный дождь. В низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 °C тепла, днем 9-11 °C.

Сочи +12…+14 °C слабый дождь

Туапсе +11…+13 °C переменная облачность

Геленджик +9…+11 °C переменная облачность

Новороссийск +8…+10 °C переменная облачность

Анапа +8…+10 °C переменная облачность

Крымск +10…+12 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +8…+10 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +5…+7 °C переменная облачность

Ейск +4…+6 °C переменная облачность

Тихорецк +7…+9 °C переменная облачность

Кропоткин +7…+9 °C переменная облачность

Армавир +8…+10 °C переменная облачность

Лабинск +7…+9 °C переменная облачность

Белореченск +8…+10 °C переменная облачность

Горячий Ключ +10…+12 °C переменная облачность

Краснодар +9…+11 °C переменная облачность

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